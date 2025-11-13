MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'adalet' mesajı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HUKUK ANCAK KAYBETTİĞİMİZİ ANLADIĞIMIZ ZAMAN DEĞERİNİN FARKINA VARDIĞIMIZ..."

Türkiye'de 'adalet' tartışmaları sürerken; Yıldız ünlü bir hukukçunun sözlerine yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ünlü hukukçu Plerre Calamanderi der ki; 'Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlâl etmediği sürece hukuk teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.'

Kişinin insanlığa yapacağı en büyük hizmet, kendini adalete adamaktır."