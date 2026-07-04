MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile üniversite yıllarında birlikte görev yapan Soner Arın hayatını kaybetti.

MHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkücü camianın önemli isimlerinden olan Soner Arın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Soner Arın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin gençlik teşkilatlanmasında görev üstlenmiş ayrıca Ülkü Ocakları Nevşehir teşkilat başkanlığı ve Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Merhum Soner Arın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük emekleri olan kıymetli bir dava insanıdır. Rabbim ruhunu şad, mekânını cennet eylesin. Ailesinin ve ülkücü camianın başı sağ olsun."