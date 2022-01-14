MHP'den istifa eden Süleyman Sazak: 'Siyasal İslamcı bir parti ile...'

14 Ocak 2022 Cuma, 18:50

Eski MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Sazak, MHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP'ye eleştirilerde bulundu.

Sazak’ın yaptığı istifa açıklamasında, ekonomi vurgusu dikkat çekti. Son zamanlarda Cumhur İttifakı bileşenleri içerisinde iktidara yönelik eleştirilerle birlikte istifalar da peş peşe gelmeye başlamıştı.

1999 yılından beri MHP içerisinde yer alan Sazak, istifasının perde arkasını Cumhuriyet TV’den Sinem Nazlı Demir’e anlattı.

'SİYASAL İSLAMCI BİR PARTİ İLE...'

Sazak açıklamasında, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne GAM. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar" ifadelerini kullandı.

Sazak, 2002 yılından bu yana MHP lideri Devlet Bahçeli ile herhangi bir fikrinin uyuşmadığını belirtti.

Kendisini istifaya götüren süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sazak, “Siyasal İslamcı bir parti ile Türk milliyetçiliği hareketinin bir araya gelmesi zaten mümkün olmayan bir iştir” ifadelerini kullandı.