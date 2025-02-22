AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'yle konuşmuş: 'Sesinden belliydi'

AKP'li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Bahçeli ile telefonda görüştüğünü söyleyen Metiner, "Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'yle konuşmuş: 'Sesinden belliydi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:34

Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin AKP'li Mehmet Metiner'den açıklama geldi.

MHP liderinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu aktardı.

Metiner, şunları yazdı:

"MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.

Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi.

Sesi zinde ve güçlüydü.

En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk.

Dualarımız seninle."


Etiketler: #Mehmet Metiner #Bahçeli #Sağlık

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