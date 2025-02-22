AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'yle konuşmuş: 'Sesinden belliydi'

Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin AKP'li Mehmet Metiner'den açıklama geldi.

MHP liderinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu aktardı.

Metiner, şunları yazdı:

"MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.

Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi.

Sesi zinde ve güçlüydü.

En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk.

Dualarımız seninle."

MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.



Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi.



Sesi zinde ve güçlüydü.



En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk.



Dualarımız seninle. pic.twitter.com/TVlTUeSH4D