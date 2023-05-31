MHP’li Yıldız’dan yargıya Kılıçdaroğlu çağrısı: Dokunulmazlığı sona erdi

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:46

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:46

Seçim sürecini provokasyon, nefret söylemleri ve hedef göstermelerle geçiren iktidar bloğu, seçimin ardından da harekete geçti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yargıya hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu söyleyen Yıldız, bunların iddianameye dönüştürülmesi için başsavcılıklara seslendi.

MHP’li Yıldız’ın paylaşımları şu şekilde:

“Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

1-Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi.

Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor. — Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış…

2-Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış … — Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023

28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”