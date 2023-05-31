MHP’li Yıldız’dan yargıya Kılıçdaroğlu çağrısı: Dokunulmazlığı sona erdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, artık milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açılması için yargıya yol gösterdi. Yıldız, Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu ve bunların iddianameye dönüştürülmesi için başsavcılıklara çağrıda bulundu.
Seçim sürecini provokasyon, nefret söylemleri ve hedef göstermelerle geçiren iktidar bloğu, seçimin ardından da harekete geçti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yargıya hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu söyleyen Yıldız, bunların iddianameye dönüştürülmesi için başsavcılıklara seslendi.
MHP’li Yıldız’ın paylaşımları şu şekilde:
“Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.
1-Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi.— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023
Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış…
2-Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış …— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023
28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”
3- 28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023
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