Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
20 Şubat 2022 Pazar, 00:16
Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı
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Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.


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