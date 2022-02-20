Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı
Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.
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