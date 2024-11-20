Midilli Adası'na gideceklerdi... 8 düzensiz göçmen ile 2 organizatör Ayvalık'ta yakalandı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekiplerince Ayvalık ilçesinde durdurulan 2 araçta, ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda, göçmenlerle birlikte İ.A. (39) ve M.D. (27) adlı organizatörler de gözaltına alındı. İki organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL'ye de el konuldu.
Etiketler: #Ayvalık #düzensiz göçmen #gözaltı #organizatör
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