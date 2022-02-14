Migros işçileri TÜSİAD'ın önünde: 6 arkadaşımız komalık oldu, 'hırsız' diye iftira atıldı
Migros'ta işten atılan 257 işçi, TÜSİAD genel merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İşçiler, Migros deposunda çalışan arkadaşlarının iftiraya maruz kalarak işten çıkarıldığını öne sürdü.
Migros'ta işten atılan 257 işçi, işten atılmaları protesto etmek için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) genel merkezi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan işçiler, Migros deposunda çalışan arkadaşlarının iftiraya maruz kalarak işten çıkarıldığını ve bazı işçilerin komalık hale getirildiği iddia etti.
Migros’un deposunda çalışan işçilerin yüzde 8'lik ücret artışına karşı başlattığı eylem 12’nci gününde Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu TÜSİAD'ın kapısında devam etti.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'ın (DGD-Sen) desteğiyle devam eden eylemde, işten çıkarılan İ.Y., bir bardak çay yüzünden iftiraya maruz kaldıklarını iddia etti.
İ.Y., ''Biz eylemdeyken çıkarılmayan 5-6 tane arkadaşımız vardı. Onlar arasından çalışan bir kız, koronavirüse yakalanmış. Bunun sonrasında işe geldi. Ondan bir bardak çay istedik. Zaten çayı amirlerinin bilgisinde getirdi. Amirler ona o bardağı vermiş, bize çayı öyle getirdi. Getirdiğinden dolayı hırsızlık damgasıyla işten çıkarıldı. Kız işten çıkarıldığı için haykıra haykıra ağladı. Biz hırsız değiliz ki" ifadelerini kullandı.
İ.Y., depoda arkadaşlarının uğradığı şiddete dair ise şöyle konuştu:
''Bizim 500 kişilik sayımız yetersiz gelince dışarıdan günlükçü arkadaşlar getirdiler. Arkadaşlar bize yardım amaçlı gelmişlerdi, günlük çalışıp gidiyorlardı. Bizden 6 tane arkadaşımız işi öğretmek için gündelikçilerin başında durup, onlara yardım ediyordu. 6 arkadaşımız sırf bu yüzden komalık edilene kadar dövüldüler. İçeri ne polis ne ambulans giremedi."
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