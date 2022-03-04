Milas Belediye Başkanı Tokat: Zeytin bizim aşımız, işimiz, yaşamımız!

04 Mart 2022 Cuma, 16:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği “tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerini” düzenleyen maddesine yapılan “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” eklemesi yapıldı. Bu madde ile zeytinlik arazilerin maden ocağı olmasının önündeki engel kalkarken kamuoyundan tepkiler geldi.

“Zeytinin başkenti Milas’tan haykırıyoruz” diyerek tepkisini gösteren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Zeytinlikleri madenciliğe açmak insana, doğaya, tarihe, sürdürülebilir kalkınmaya ve yaşama açılan en derin yaradır. Bir gün bu yara büyür kangren olur. Üç beş günde çıkarılıp alınacak madenler için binlerce yıllık ağaçlar sökülemez. Geri dönüşü olmayan bu yanlış karar derhal yok sayılmalı, bu hatadan bir an önce geri dönülmelidir. Zeytin bizim aşımız, işimiz, yaşamımız” dedi.

İlkçağlardan günümüze kadar, Milas’ta zeytinin en temel geçim kaynağı olduğunu söyleyen Tokat, “Günümüzden geriye doğru, tarih içinde bir yolculuk yaparsak, Milas’ta insan yaşamının tespit edildiği tarih öncesi dönemde de zeytin ağaçlarının varlığına rastlanmıştır. Zeytincilik her zaman Milas ekonomisinin ve insan geçiminin temelini oluşturan bir unsur olmuştur. Milas’ın dağlarından yağ, ovalarından bal akar. Bu yönetmeliğe karşı hukuki tüm mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.