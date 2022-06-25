Acı haberi Armağan Çağlayan duyurdu: Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi çok sayıda dizi ve filmin senaristi olan Gamze Özer 47 yaşında hayatını kaybetti. Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan duyurdu.
Kanal D ve Star TV'de, 27 Şubat 2003- 10 Mart 2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Sihirli Annem' ve daha birçok başarılı dizinin senaristi Gamzer Özer bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
"İNANAMIYORUM" DİYEREK DUYURDU
Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan sosyal medyadan duyurdu. Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " ifadelerini kullandı.
Çağlayan ayrıca, "Gece yatmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor" açıklamasını da yaparak, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.
GAMZE ÖZER KİMDİR?
Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gamze Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etti.
1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında yaşamını yitiren Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.
SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER
- Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)
- Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)
- Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)
- Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)
- Nefes (TV Dizisi 2009)
- Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)
- Beni Unutma (TV Dizisi 2008)
- Nefes (Sinema Filmi 2007)
- Annem (TV Dizisi 2007-2008)
- Adak (TV Dizisi 2006)
- Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)
- Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)
- Maki (TV Dizisi 2005)
- Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)
- Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)
- Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)
- Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)
- Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!