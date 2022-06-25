Acı haberi Armağan Çağlayan duyurdu: Fenomen dizilerin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:15

Kanal D ve Star TV'de, 27 Şubat 2003- 10 Mart 2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Sihirli Annem' ve daha birçok başarılı dizinin senaristi Gamzer Özer bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"İNANAMIYORUM" DİYEREK DUYURDU

Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan sosyal medyadan duyurdu. Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " ifadelerini kullandı.

Çağlayan ayrıca, "Gece yatmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor" açıklamasını da yaparak, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gamze Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etti.

1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında yaşamını yitiren Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.

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