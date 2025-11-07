Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı: LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı.
Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.
Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.