Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı: LGS ne zaman yapılacak?

7.11.2025 15:05:00
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvime göre; LGS 14 Haziran 2026 Pazar günü, İOKBS ise 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı.

Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.

Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

