Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:38

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Etiketler: #MSB #suriye

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