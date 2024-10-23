Milli Savunma Bakanı'ndan çarpıcı sözler!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'taki "terör saldırısına ilişkin, hak ettikleri cezayı veriyoruz ancak bir türlü akıllanmıyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı'ndan çarpıcı sözler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:57

Milli Savunma Bakanı: "Hak Ettikleri Cezayı Veriyoruz, Ancak Bir Türlü Akıllanmıyorlar"

Milli Savunma Bakanı, terör örgütlerine yönelik mücadelelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, “Hak ettikleri cezayı veriyoruz fakat bir türlü akıllanmıyorlar. En son terörist ortadan kalkana kadar peşlerini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Bakan, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, toplumun güvenliğini sağlamak adına gereken her adımın atılacağını belirtti. Terörle mücadele stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanmaya devam edeceği mesajını veren Bakan, vatandaşların huzur içinde yaşamaları için tüm önlemlerin alınacağını söyledi.


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