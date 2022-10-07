Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi
Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.
Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
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