Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu.

İHA
07 Ekim 2022 Cuma, 12:03
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. 


15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar İntihar girişimi

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