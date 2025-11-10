Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atatürk' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci vefat yıl dönümü nedeniyle video paylaşıldı.

Atatürk'ün 'Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır' sözü ve 'Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde' notuyla paylaşılan videoda; Atatürk'ün farklı görüntüleri, yurttaşlarla bir araya geldiği anlar ve geçmişte Anıtkabir'de yapılan anma törenlerine ait görüntüler yer aldı.

"ATATÜRK, YALNIZCA BİR TARİHİN DEĞİL, BİR GELECEĞİN ADIDIR"

Videoda, şunlar kaydedildi:

"Bir lider vardı, sözleri yüz yılı aşan, ışığı hiç sönmeyen, bir 10 Kasım daha aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı minnet. Bir kaybı değil, bir mirası hatırlıyoruz. Düşünceleriyle çağının ötesine geçen bir adamı. Bir ulusa yalnızca özgürlüğü değil, kendi geleceğini kurma cesaretini veren bir yol göstericiyi. O, umudun ne demek olduğunu öğretti bu millete. En büyük eserim dediği Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Her taşı alın teriyle, her satırı cesaretle yazılmış bir hikayeyi geleceğe taşıma sorumluluğunu verdi. Atatürk; adı geçmişte değil, geleceğin tam kalbinde duran. Çünkü Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım Atatürk'ü anmak değil Atatürk'ü anlamaktır."