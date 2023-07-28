Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!

Askerlik yerlerinin belli olduğunu duyuran MSB, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir."

Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihlerini öğrenebilecek.


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