Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir."

Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihlerini öğrenebilecek.