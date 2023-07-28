Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!
Askerlik yerlerinin belli olduğunu duyuran MSB, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir."
Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihlerini öğrenebilecek.
Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2023
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Ayrıntılar için https://t.co/gq6J6u1V6j#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EbTyMJeURN
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