Son Dakika: Mayıs, haziran ve temmuz askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayıs/ Haziran/ Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:06
Son Dakika: Mayıs, haziran ve temmuz askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayıs/ Haziran/ Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Er statüsünde 2 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelendi. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevk işlemleri yapılacak.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. 

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. 


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