Milyarlarca Avro’ya mal olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun eksikleri iki yıldır bitirilemiyor
Geçiş garantili yola sadece bir tesis yapıldı. Firma, diğerleri için “yapım aşamasında” dedi ancak hiç inşaat çalışması olmaması dikkat çekti. Ücreti 138.5 TL olan yolu sürücüler de tercih etmedi. Projenin yükü yurttaşın omzuna bindi.
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan ve toplam 3.2 milyar Avro’ya mal olan Ankara-Niğde Otoyolu yaklaşık iki yıl önce açıldı. Ancak yol eksikleri nedeniyle “hayalet” yol olarak anılmaya başlandı. 351 kilometre uzunluğundaki proje, ERG Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yaşama geçirildi. Üç kesimden oluşan yol 17 Aralık 2020’de tamamlandı.
VERİLER FARKLI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, o dönem üç kesimde farklı araç garantisi verildiğini söyledi. Karaismailoğlu, “İşletmenin ilk yıllarında bu kapasitelerin sağlanamayacağını biz de biliyoruz. Toplam yatırımın maliyeti 3 milyar 252 milyon Avro” demişti. Otoyolu yapan firmanın internet sitesinde, toplam yatırım maliyeti 4 milyar 31 milyon 55 bin 531 TL teklif ile ihalenin kazanıldığı belirtildi. Bakan ile firmanın sunduğu veriler arasında farklılık bulunması dikkat çekti.
SADECE BİR TESİS
Otoyol 2020 yılında açılmış olmasına karşın üzerinde akaryakıt istasyonu dışında sadece bir tesis var. O tesis de Ankara sınırları içerisinde yer alan Emirler’de bulunuyor. Onun dışında kilometrelerce uzunluktaki otoyolda başka tesis yok. Diğer tesisler için yer ayrılmış ancak inşa halinde bekliyor. Ankara-Niğde Otoyolu’nun müşteri hizmetleri arandığında, diğer tesislerin yapım aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu tesisler için ilerleyen inşaat faaliyeti de göze çarpmıyor. Otoyolu kullanan yurttaş, bir şeyler yiyip içebilmek, dinlenebilmek, tuvalete gidebilmek için yüzlerce kilometre beklemek zorunda kalıyor.
Otoyolun ücreti otomobiller için 138.5 TL. Eski yol ile karşılaştırıldığında fazla tercih edilmiyor. Çok az araç var. Karayolları’na ait eski yolda ise neredeyse trafik oluşuyor.
YURTTAŞTAN ÇIKACAK
Bakan da otoyol açıldığı dönemde ilk yıllarda garantilerde kapasitenin sağlanamayacağını söylemişti. Ancak otoyolda araç geçiş garantisi verildiği için geçmeyen her araçta devlet fark ödeyecek. Bu da o otoyolu hiç kullanmasa da yine yurttaşın cebinden çıkacak.
351 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Ankara-Niğde Otoyolu, bağlantı yolları ile birlikte toplam 351 kilometre uzunluğunda. Yol; Ankara, Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’den geçiyor. Ücretli olan yolu çok az araç kullanıyor. Eski yolda ise yoğunluk oluyor.
2020’DE 2.4 MİLYAR AVRO ÖDENDİ
Projede günlük kaç araç geçiş garantisi verildiği bilinmiyor. Sayıştay’ın raporuna göre, Ankara-Niğde Otoyolu için 2020’de 2.4 milyar Avro garanti ödendi. Otoyol 25 Aralık 2035’te kamuya devredilecek.
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