Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: LPG tüplerinde takip sistemi zorunlu hale getirildi!

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama, 31 Aralık 2025 tarihinde devreye girecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: LPG tüplerinde takip sistemi zorunlu hale getirildi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:32

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerekecek.

Öte yandan, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak.

15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklikle, tüplerin takibinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre verilmiş oldu.

Tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Düzenleme ile LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele hedefleniyor.


Etiketler: #karekod #LPG #Resmi Gazete #otomobil

İlgili Haberler

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere indirim araçlara zam!

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere indirim araçlara zam!
Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalktı mı? ÖTV'siz engelli araçlarında tescil zorunluluğu nedir?

Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalktı mı? ÖTV'siz engelli araçlarında tescil zorunluluğu nedir?
Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Lastik fiyatları ne kadar?

Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Lastik fiyatları ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler