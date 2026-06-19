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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

19.06.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu yarın başlayacak.

Sınavın birinci oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı.

Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek.

PAZAR GÜNÜ İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.

Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak.

Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

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