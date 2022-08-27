Mine Tozlu Sineren kimdir, ne iş yapıyor?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni iddialarıyla gündeme gelen Mine Tozlu Sineren, Peker'in paylaşımlarını doğruladığı açıklamaları ve verdiği yeni bilgilerle gündeme bomba gibi düştü. Peki, Mine Tozlu Sineren kimdir, ne iş yapıyor?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ''Borsada servetini kaybedenler ya da bu sebeple cinnet geçirip, yakınlarını kaybedenler bu tweetleri okumasın'.' diyerek yayınladığı yazılarda ismi geçen Mine Tozlu Sineren merak konusu oldu. İşte, Mine Tozlu Sineren kimdir?
MİNE TOZLU SİNEREN KİMDİR?
Çanakkale'de doğup büyüdüğü öğrenilen Mine Tozlu Sineren iş hayatına finans sektöründe başladı. Mine Tozlu Sineren Capitol Alışveriş Merkezi'nin de Halklar İlişkiler Müdür Yardımcısı görevini üstlendiği ve sonrasında ise birçok şirkete danışmanlık yaparak bilinir hâle geldi.
Piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla SPK'nın kara listesinde bulunan Mine Tozlu Sineren'in şirketi, 14 Temmuz 2017 yılında BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Marka Yatırım Holding'in finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji kollarında faaliyetleri bulunmaktadır.
Marka Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu Seren, iddialara göre şirketi adına sermaye arttırımı için Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri ile görüşmek istedi. Ancak Sineren, yine iddialara göre birçok isim tarafından rüşvet ağına düşürülmek istendi.
RÜŞVET İDDİALARINI DOĞRULADI
Katıldığı yayında eşinin öğretmen olduğunu belirten Mine Tozlu Sineren, kendisinden rüşvet istendiğini doğrularken, rüşvet iddiaları konusunda da suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
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