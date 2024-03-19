Minibüs geyiğe çarptı: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da aniden yola çıkan geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:09
Minibüs geyiğe çarptı: 2 kişi yaralandı
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Kaza, Sandıklı ilçesi Çevrepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş., yönetimindeki 20 ZR 255 plakalı minibüs ile seyir halindeyken bir anda önüne atlayan geyiğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geyik olay yerinde telef olurken, kazada sürücü ile birlikte N.Ş., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada telef olan geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.


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