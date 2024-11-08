Minibüs yol kenarına devrildi: 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarına devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Minibüs yol kenarına devrildi: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:49

Kaza, gece saatlerinde Mumcular- Güvercinlik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan T. (57) yönetimindeki 48 BB 6559 plakalı yolcu minibüsü, direksiyon milinin arızalanması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarına devrilen minibüsün sürücüsü Doğan T. ile yolcular Nazan K.(46) ile Hakan B.(51) yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #muğla #Minibüs

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