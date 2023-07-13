Minibüse bağlı römorkta bulundu... 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!

Osmaniye'de polisin şüphelenip durdurduğu bir minibüsün arkasındaki eşya taşıma römorkunda 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:49
Minibüse bağlı römorkta bulundu... 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, kent güzergahları üzerinde kontrollerini arttıran ekipler, E90 Otoyolu'nda Gaziantep istikametinden Osmaniye’ye doğru gelen ve arkasında eşya taşıma römorku olan bir minibüsü şüphe üzerine takibe aldı. 

Alınan bilgiye göre; yapılan kısa süreli izlemenin ardından araç kontrollü bir şekilde durduruldu. Polisin römork içerisinde yaptığı aramada halılarla ön kısmı gizlenmiş olan karton koliler içerisinden gümrük kaçağı 26 bin paket değişik markalarda sigara ele geçirildi. Sigaralara imha edilmek üzere el konuldu. Sürücü H.M. (58) ve yanındaki E.E. (31) “kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


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