Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı: 7 yaralı
Kastamonu’nun Küre ilçesinde yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yanarak kullanılmaz hale gelirken 7 kişi yaralandı.
Kastamonu-İnebolu Karayolu Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkisinde yolcu taşıyan M.D. yönetimindeki minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan A.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle alevlere teslim olan otomobil küle dönerken kazada 7 kişi yaralandı.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, Küre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Akşener'e '15 vekil' yanıtı
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
- İmamoğlu’ndan Akşener’e mesaj!
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Moskova'nın 350 km güneyine kadar geldiler
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- 'Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır'
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'