Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı: 7 yaralı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yanarak kullanılmaz hale gelirken 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:59
Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı: 7 yaralı
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Kastamonu-İnebolu Karayolu Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkisinde yolcu taşıyan M.D. yönetimindeki minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan A.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle alevlere teslim olan otomobil küle dönerken kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, Küre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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