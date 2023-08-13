Minibüste ücret tartışması: Kadın yolcuyu kovdu
Pendik'te minibüste şoför ile yolcu arasında ücret tartışması yaşandı. Şoför, zamlı tarifeyi günü gelmeden uyguladığı için itiraz eden kadını minibüsten kovdu.
İstanbul Pendik'te geçen cuma günü Pendik-Kurtköy minibüsüne binen bir kadın yolcu şoföre para uzattı.
Şoför, fiyatlara zam geldiğini söyleyince yolcu UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifenin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti.
Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadına parasını iade ederek minibüsten kovdu. Kadın yolcu ise minibüsten inmeyeceğini belirterek haksız kazanç elde ettiklerini söyledi.
Şoför uzatılan parayı düşük bularak "Dilenciye mi veriyorsun" diye kadına tepki gösterdi. Ücret tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
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