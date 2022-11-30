Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli Merve'ye cinsel saldırıya kalkıştı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:59

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki Merve K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi.

Merve K. bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.

Genç kadın şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin darbettiği Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.





