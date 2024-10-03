Minibüsün kırılan havalandırma camının parçaları, yolcuyu yaraladı

Mardin'de çocukların attığı taş, şehir içi minibüsünün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçalarının başına isabet ettiği yolcu yaralandı.

Minibüsün kırılan havalandırma camının parçaları, yolcuyu yaraladı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:31

Artuklu ilçesi merkez Savur Kapı Mahallesi'nde mahallede oyun oynayan çocukların attığı iddia edilen taş, yoldan geçen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen şehir içi minibüsün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçaları yolculardan birinin üzerine düştü. Başından yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #Minibüs

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