MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün başlayacak 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:11
MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.


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