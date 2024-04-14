MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşı Burns ile görüştü: Neler konuşuldu?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 19:33

Güncelleme: 14.04.2024 - 19:35

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı William Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili mesaj iletti.

Görüşmede ayrıca, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kalın, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.