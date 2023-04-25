MİT'ten 'Mehmet Sarı' operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından 'Baran Kurtay' kod adlı Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:19
MİT'ten 'Mehmet Sarı' operasyonu
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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından 'Baran Kurtay' kod adlı Mehmet Sarı'yı etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Mehmet Sarı'nın, Kamışlı'daki faaliyetleri takibe alındı ve operasyon için uygun zaman beklendi.

Sarı, Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLERDENDİ

Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'te Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nin lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 


MİT Rakka Operasyon

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