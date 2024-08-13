MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) düzenlediği operasyonla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:09
MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MİT koordinesinde; JGK ve USOM tarafından siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi.

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi. Operasyonda yakalanan 11 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.

Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken, ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediliyor.


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