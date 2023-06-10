MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda neden yangın çıktı? MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası nerede?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:31

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:42

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda sabah saatlerinde patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi. Fabrikanın nerede olduğu ve yangının nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MKE ROKET VE PATLAYICI MADDE FABRİKASI NEREDE?

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunuyor.

MKE ROKET VE PATLAYICI MADDE FABRİKASI'NDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.