MMO’dan mühendislere yönelik araştırma: 3 mühendisten 2’si yoksulluk sınırının altında

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:38

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:38

Ekonomik kriz toplumun geniş kesimlerini derinden etkiliyor. Mühendislerin de kriz koşullarında alım gücü her geçen gün geriliyor.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, üyelerinin yaşam koşullarına ilişkin rapor hazırladı. İstanbul'da Yaşayan Mühendisler Araştırması başlığıyla yapılan çalışmanın sonuçları Taksim'de bulunan MMO Şube binasında açıklandı. Araştırma 2003 MMO üyesiyle yapılırken çalışmaya emekli olup çalışmaya devam eden 446 MMO üyesi de katıldı. Raporun sunumunu yapan MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLER DE ÇALIŞMAK ZORUNDA

Tataroğlu raporda emekli mühendislerin durumuna değinerek "Makine mühendisleri gelir yetersizliğinden sonra da çalışmaya devam ediyor. Araştırmamıza katılan emekli mühendislerin yüzde 78'i emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Ücretler düşük. Makine mühendislerinin yüzde 1'i asgari ücretin altında kazanıyor. Burada her 3 mühendisten 2'si yoksulluk sınırı altında kazanıyor" dedi.

GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR

Genç üyelerinin yüzde 75'inin yurt dışına çıkmak istediğini belirten Tataroğlu, bu gençlerin yüzde 91'inin daha önce hiç yabancı ülkelere gitmediğini belirtti. Tataroğlu "Artık genç mühendisler hiç görmedikleri ülkelere gitmek istiyor. Mühendisliği bırakıp hizmet sektöründe çalışmaya razılar. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar" dedi.

Gençlerin önemli bölümünün işsizlik sarmalında olduğunu vurgulayan Tataroğlu "İşsiz makine mühendislerinin yüzde 78'i iş arama süreçlerinin son yıllarda ağırlaştığını belirtiyor. Bu mühendislerin yüzde 71'i uzun süredir iş arıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM OLACAĞIZ"

Tataroğlu çözüm arayışında olduklarını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ülkemiz umutsuzluk sarmalında malesef. Biz buna çözüm üretmek için Kartal Belediyesi'nin bize tahsis ettiği hangarı bilim ve teknoloji merkezine çevirme hazırlığındayız. Makina Hangar Bilim ve Teknoloji Merkezi Yıl sonuna kadar hazır olacak. Almanya'daki örneğinden daha ileri bir çalışma bu. Tamamen üyelerimizin katkısı ile hazırlanıyor ve devlet desteği yok."