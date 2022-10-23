Mobbinge uğrayanlar hakkını arayamıyor

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Hamzaçebi, yandaş sendikalara üye olmayan kamu çalışanlarına, yöneticileri tarafından yapılan baskı, mobbing ve haksızlıkların gün geçtikçe arttığını vurguladı.

(Alay Hamzaçebi)

‘YÖNETİCİ MASRAFI KARŞILANIYOR’

Hamzaçebi, hakkını mahkemelerde aramak isteyenler için yüksek vekâlet ücretlerinin haksızlığı sineye çekmeyi özendirir boyuta getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Haksızlık yapan idarecilerin işlemlerini kurum avukatları ücretsiz savunmakta, hükmedilen vekâlet ücretleri kurum bütçesinden ödenmektedir. Bu durum idarecilerin keyfi olarak işlem yapmalarının önünü de açmaktadır. Yargıya güvenin azaldığı siyasal iklimde, idareye karşı bir çalışan hakkını aramak için artan dava harçları, tebligat masraflarını, vekâlet ücretleri karşısında dava açmayı göze almaya artık çekinmektedir. Çalışan, haksızlığı, hukuksuzluğu sineye çekmek zorunda kalmaktadır. Avukatların emeğinin karşılığını almasından yanayız ancak çalışanlara da hukuki yardım yapılmalı, haksız işlem yapan idareciler de yargılama masraflarını kendi cebinden ödemelidir.”