Mobilya atölyesinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:29

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:29

Aksaray'da Sanayi Mahallesi'nde İlker K.'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, işyerinde hasara yol açtı.