Mobilya atölyesinde korkutan yangın!

Aksaray'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İşyerinin yangında hasar gördüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:29
Mobilya atölyesinde korkutan yangın!
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Aksaray'da Sanayi Mahallesi'nde İlker K.'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, işyerinde hasara yol açtı.


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