Mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde tadilat çalışması yapılan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 10.00 sıralarında henüz faaliyete açılmamış olan mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Tadilat çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın, büyük paniğe sebep oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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