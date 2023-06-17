Molfix’e Uluslararası Mükemmellik Ödülü

Yayınlanma: 17.06.2023 - 08:32

Güncelleme: 17.06.2023 - 08:33

Erken veya sağlıksız olarak doğan bebeklerin hayata tutunması için, fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulların iyileştirilmesi amacıyla Molfix tarafından geliştirilen ‘Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’, dünya çapındaki en iyi sosyal sorumluluk projeleri arasında ödüle değer görüldü.

500’den fazla projenin yarıştığı ödüller, dün Londra'daki St. Paul Katedrali'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, 2019 yılından bu yana Molfix çatısı altında Sağlık Bakanlığı ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği işbirliğiyle yürüttükleri program kapsamında 160 bin ebeveyne ve 3 bine yakın sağlık çalışanına daha fazla bebeğin yaşama tutunması ve tedavisi için ‘güvenli bağlanma’ başlığı altında eğitimler verdiklerini söyledi.

Aydın 2019’dan bu yana programın amacının yoğun bakım sonrası evde bakım ve bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, kuvöz, solunum cihazı, monitör gibi hayati ekipman desteği sağlamak olduğunu söyledi.

Aydın, programın bugüne kadar 31 ildeki 35 hastaneye 350 birim hayati ekipman desteği sağlandığını da ekledi.

Hayat Bağım programı bu yıl ayrıca depremden etkilenen 11 ilde bebek ve ebeveynlere hem eğitim hem de hastanelere hayati ekipman desteği sağlamayı sürdürüyor.