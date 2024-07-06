Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında gerekçeli karar: 'Kasten öldürmeye yardım' için sebep bulunamamış!
Ankara'da trafikte yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün davasında istinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı.
Üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de
Ankara'da bir trafik tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili görülen davada istinaf mahkemesinin tutuklu
sanık Halil İbrahim Demirci'ye verdiği takdir indirimi dahil 25 yıl hapis
cezası ile babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkındaki beraat kararının
gerekçesi açıklandı.
HAREKETLERİ TESPİT EDİLEMEDİ!
Mahkeme kararında, araç sürücüsü Mustafa Demirci'nin 2.09
promil alkollü olduğu halde ışık ihlali yapıp, maktul Samet Özgül'ü sıkıştırıp,
ısrarla takip ederek durmasını sağladığı belirtilmesine rağmen, arkadaşı Bülent
Açıkgöz ile oğlunun eylemine yardım ettiklerine dair bir hareketlerinin tespit
edilemediği belirtildi.
Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan
sanıklardan Halil İbrahim Demirci’ye "kasten adam öldürme" suçundan
müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e "kasten öldürmeye
yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmişti. İstinaf
mahkemesi, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararının yeterli şekilde
gerekçelendirilmediğini belirterek, sanıklar hakkındaki kararı bozdu ve yeniden
yargılanmalarına hükmetti.
Yerel mahkemenin sanıklar hakkında aynı kararı vermesinin ardından dosya yeniden istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yine bozdu.
Ceza dairesi, 12'şer yıl
hapis cezası verilen sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci'nin
"şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle beraatına karar verdi. Müebbet
hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise takdir
indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin
gerekçeli kararı açıklandı. Kararda; sanık Mustafa Demirci'nin, oğlu Halil
İbrahim Demirci ve arkadaşı Bülent Açıkgöz ile alkol aldıktan sonra araçla
seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ardından maktul idaresindeki
motosikleti sıkıştırdığı belirtildi.
Maktul Samet Özgül'ün, sıkıştırılması nedeniyle eli ile
sanığa tepki gösterdiği, bunun üzerine, olaydan sonra 2.09 promil alkollü
olduğu ve aracını şeridinde tutamadığı tespit edilen sanık Mustafa Demirci'nin,
uzaklaşmaya çalışan maktul idaresindeki motosikleti takip ettiği ve ileride
tekrar sıkıştırıp durmasını sağladığı belirtildi.
Sanık Mustafa Demirci'nin, aracından inip, aynı şekilde motosikletten inen Samet Özgül ile tartıştığı sırada arkadan gelen ve alkollü olan oğlu Halil İbrahim Demirci'nin maktulü boynundan bıçakladığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Sadece Tunceli’de yetişiyor: Toplamak yasak!
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası