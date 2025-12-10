Motosiklet kazasında yaralanmıştı: 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 14:26:00
DHA
Trabzon'da kullandığı motosikletin devrildiği kazada yaralanan 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir, tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Arsin ilçesinde 30 Kasım’da feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Karadeniz Sahil Yolu’nda Muhammet Salih Demir’in (18) kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Muhammet Salih Demir, Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

İlgili Konular: #kaza #trabzon #motosiklet

