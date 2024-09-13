Motosiklet öğrenciye çarptı: 1 yaralı
Adıyaman’da okuldan çıkıp evine gitmek isteyen öğrenci motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerinde Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında okul çıkışı karşıdan karşıya geçmek isteyen Aslı Özmen’e, Semih Ö. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aslı Öztürk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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