Motosiklet otomobilin altında kaldı: Sürücü yola savruldu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hürriyet caddesinde Naci Kamış Bulvarı kavşağında meydana geldi. Hürriyet Caddesinden Naci Kamış Bulvarına dönen Özgür Öztürk’ün kullandığı 10 AFT 865 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesinde seyreden Melih Özmen’in kullandığı 10 AAE Plakalı motosiklet çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Melih Özmen yaralandı. Yaralı, motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Trafik ekipleri, kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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