Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:55

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 12 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

HEM ATEŞ ETTİ, HEM DE VİDEO ÇEKTİ!

Edinilen bilgiye göre; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için yavaşladığı sırada, motosikletle arkadan gelen iki kişi, otomobile defalarca ateş etti.

Saldırı anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kişi, bir eliyle ateş ederken diğer eliyle de cep telefonuyla saldırı anını kaydediyor.

Olayı gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptığı incelemede 8 adet boş kovan buldu. Bulunan kovanlar incelenmek üzere götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"7-8 EL ATEŞ ETTİLER"

Görgü tanığı Mert Eken, olaya ilişkin şöyle konuştu:

"Yukarıdan bir araç geldi hızlı bir şekilde, peşinde de iki çocuk motosikletin üstünde. Buraya geldiklerinde araç yavaşlamak zorunda kaldı, peşinden de 7-8 el ateş ettiler. İlk önce araba korna çaldı, ses duydum tam kapıya çıktığım anda silah seslerini duydum. Araç devam etti, motosiklet de peşine gitti. Sonra polisi aradım, geldiler kovanları topladılar. Herhangi bir bilgimiz yok. Yolda mı tartıştılar, yoksa planlı bir şey miydi bilgim yok. Ateş eden çocuğun elinde telefon vardı. Bir yandan ateş etti, bir yandan da telefonla video kaydı aldı."

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.