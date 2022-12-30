MPİ, yasadışı bahisle mücadelede yine yetersiz kaldı!
Milli Piyango İdaresi, sanal kumarla mücadelede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na şikâyet etmekle yetindi.
Geçen yıl Sayıştay tarafından yasa dışı bahisle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirilen Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ), bu yıl da sanal kumarla mücadele için arama motorlarına “kumar, çok kazandıran kumar...” yazarak çıkan siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) şikâyet etmekle yetindiği ortaya çıktı.
Kurumun denetim raporunda “İdarenin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasa dışı kumarla etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi önerilir” ifadeleri yer aldı.
MPİ, Sayıştay’a verdiği yanıtta idarenin izni olmaksızın şans oyunları oynatanlara yönelik cezai müeyyideleri içeren bir yasa teklifi taslağının yasama organına sunulmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini ifade etti.
Bunun üzerine raporda “İdare’nin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasa dışı kumarla etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi, hususlarında girişimlerde bulunulması; idarenin izni olmaksızın şans oyunları oynatanlara yönelik cezai müeyyideleri içeren kanun taslağının kanunlaştırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin devam ettirilmesi önerilir” ifadelerine yer verildi.
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