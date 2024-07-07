MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:36
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 


MSB haberleri terörist haberleri ırak haberleri suriye haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te IŞİD'li terörist tutuklandı

Gaziantep'te IŞİD'li terörist tutuklandı
Mozambik'te terör operasyonu: 70 terörist öldürüldü

Mozambik'te terör operasyonu: 70 terörist öldürüldü
Bakan Yerlikaya duyurdu... ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu... ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler