MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:43
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”


Milli Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanlığı

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