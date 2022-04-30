MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”
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