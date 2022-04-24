MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 11:18
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” denildi.


Milli Savunma Bakanı Fırat Kalkanı Zeytin Dalı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler