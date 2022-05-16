MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2022
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/9Alln8wW08
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