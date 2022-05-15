MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:36
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 


Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı

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