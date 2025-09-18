Cumhuriyet Gazetesi Logo
MSB, acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

MSB, acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

18.09.2025 08:43:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
MSB, acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, görevi başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Image

İlgili Konular: #Şehit #Asker #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

İlgili Haberler

Hatay'da 2 asker şehit oldu... CHP'den sert tepki: 'Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir!'
Hatay'da 2 asker şehit oldu... CHP'den sert tepki: 'Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir!' CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 askerin şehit olmasına ilişkin "Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Ama artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz!" dedi.
Son Dakika... MSB'den 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama: 'Zafiyet, kasıt, eksiklik yok!'
Son Dakika... MSB'den 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama: 'Zafiyet, kasıt, eksiklik yok!' Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz’da Irak’ın Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde 12 askerin metan gazı ve beraberindeki gazlar nedeniyle şehit olmasına ilişkin idari tahkikatını tamamladı. Tahkikatın sonucunda "Olayın istisnai bir şekilde gerçekleştiği, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı” ifade edildi.
MSB'den İskenderun'da şehit düşen askerlerle ilgili açıklama
MSB'den İskenderun'da şehit düşen askerlerle ilgili açıklama MSB Kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında şehit düşen askerlerle ilgili ''Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir'' açıklamasında bulundu.